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Dolar Güne Düşüşle Başladı

Dünü 3.4500'ten kapatan dolar/TL yeni güne 3.4362 seviyelerinden başladı.

Dolar Güne Düşüşle Başladı

Dünü 3.4500'ten kapatan dolar/TL yeni güne 3.4362 seviyelerinden başladı.

Kaynak: Dunya.com