Dolar, Eylül ayının en çok konuşulan haber konusu oldu

09.10.2019 16:44

MTM, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, Eylül ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Dolar, ekonomi dünyasının en çok konuşulan haber konusu olmaya devam ederken, ihracat ve vergi gündemin diğer önemli başlıklarını oluşturdu.



Medya Takip Merkezi (MTM), Eylül ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, dolar kuru 194 bin 161 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Eylül ayının son gününde yaptığı Yeni Ekonomi Programını açıklaması ve yine aynı gün yapılan elektrik zammı medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlarına göre; Eylülde enflasyon tek haneye düştü. Enflasyon son 1 yılda yüzde 9.26'ya inmiş oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, aylık yüzde 0.99 oranında arttı. Temmuz 2017'den sonra ilk defa tek haneye düşen enflasyon, 51 bin 721 habere yansıdı.



3 yıllık ekonomi programı açıklandı



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Değişim Başlıyor' ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP 2020-2022) bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 2019 - 2020 yıllarını 'dengeleme dönemi' olarak adlandıran Albayrak, Enflasyonda hem TÜFE hem de ÜFE'de beklentilerin çok ötesinde performans ortaya koyduklarını ayrıca tüketimde dipten dönüşü oldukça kısa sürede gerçekleştirdiklerini de vurguladı.



2019'u yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla kapattıktan sonra, yine işsizlik oranını 2020'de yüzde 11,8'e, 2021'de yüzde 10,6'ya ve 2022'de 9,8'e düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Albayrak, program dönemi boyunca istihdamdaki kişi sayısının yıllık ortalama 1 milyon 66 bin kişi artarak bu oranın kademeli gerilemesi sağlanacağına da değindi. Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nda sık sık üzerinde durduğu işsizlik 28 bin 70 haber ile ekonomi bülteninde sıklıkla yer alan konulardan oldu. Programın bu yılki temasına 'Değişim başlıyor' diyen Albayrak, "Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi" açıklamasında bulundu.



Ayrıca Yeni Ekonomi Programı; emeklilik hamlesi, her çocuğa kumbara hesabı, memura ödül gibi birçok dikkat çeken başlığı da barındırdı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Eylül ayının son gününde yaptığı toplantının ardından elektriğe de zam geldi. Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 oranında artmasına karar verildi. Ayın son günü olmasına rağmen, medya gündeminde büyük yankı uyandıran elektrik zammı 3 bin 312 haber ile Eylül ayında ekonomide göze çarpan konu başlıklarından oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA