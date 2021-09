Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 9 Eylül Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

9 Eylül Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

1 DOLAR KAÇ TL?

9 Eylül bugün 1 Dolar 8,4562 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4576 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4582 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

9 Eylül bugün 1 Euro 10,0185 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,0160 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,0217 TL'dir.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 489,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,1 TL iken satış fiyatı ise 485,3 TL'dir.

