Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 31 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 31 Ağustos Salı 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
31 Ağustos Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 31 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
31 Ağustos bugün 1 Dolar 8,3165 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3165 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3200 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
31 Ağustos bugün 1 Euro 9,8393 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8393 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8434 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 485,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,6 TL iken satış fiyatı ise 485,6 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
- 1 Dolar ne kadar : 8,3165 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8393 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 485,5 TL