Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 30 Ağustos Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

30 Ağustos Pazartesi2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1 DOLAR KAÇ TL?

30 Ağustos bugün 1 Dolar 8,3766 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3769 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3810 TL'dir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1 EURO KAÇ TL?

30 Ağustos bugün 1 Euro 9,8749 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8821 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8876 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 488,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 488,4 TL iken satış fiyatı ise 488,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,3766 TL

8,3766 TL 1 Euro ne kadar : 9,8749 TL

9,8749 TL 1 Gram Altın ne kadar : 488,4 TL

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