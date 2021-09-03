Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
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Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
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Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 3 Eylül Cuma 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

3 Eylül Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

1 DOLAR KAÇ TL?

3 Eylül bugün 1 Dolar 8,3001 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3001 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3035 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1 EURO KAÇ TL?

3 Eylül bugün 1 Euro 9,8676 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8676 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8703 TL'dir.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 485,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 486,7 TL iken satış fiyatı ise 486,8 TL'dir.

  • 1 Dolar ne kadar : 8,3001 TL
  • 1 Euro ne kadar : 9,8676 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 485,6 TL

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Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? - Haberler
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