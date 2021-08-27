Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 27 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 27 Ağustos Cuma 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
27 Ağustos Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 27 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
1 DOLAR KAÇ TL?
27 Ağustos bugün 1 Dolar 8,3853 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3856 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3956 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
27 Ağustos bugün 1 Euro 9,8667 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8660 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8739 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 485,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,8 TL iken satış fiyatı ise 486,4 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- 1 Dolar ne kadar : 8,3853 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8667 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 485,5 TL