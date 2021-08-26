Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 26 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 26 Ağustos Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
26 Ağustos Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 26 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
26 Ağustos bugün 1 Dolar 8,3847 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3850 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3878 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
1 EURO KAÇ TL?
26 Ağustos bugün 1 Euro 9,8658 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8831 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8905 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 481,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 481,4 TL iken satış fiyatı ise 481,7 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,3847 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8658 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 481,3 TL
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