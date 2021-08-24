Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 24 Ağustos Salı 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
24 Ağustos Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
24 Ağustos bugün 1 Dolar 8,4075 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4069 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4129 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
24 Ağustos bugün 1 Euro 9,8750 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8686 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8832 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 487,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,3 TL iken satış fiyatı ise 487,6 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,4075 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8750 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 487,6 TL
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