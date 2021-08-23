Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 23 Ağustos Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
23 Ağustos Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
23 Ağustos bugün 1 Dolar 8,4889 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4866 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,5005 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
23 Ağustos bugün 1 Euro 9,9478 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9475 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9634 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 487,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,7 TL iken satış fiyatı ise 488,2 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,4889 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,9478 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 487,8 TL
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