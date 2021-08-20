Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 20 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 20 Ağustos Cuma 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

20 Ağustos Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 20 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 DOLAR KAÇ TL?

20 Ağustos bugün 1 Dolar 8,5236 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,5211 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,5251 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

20 Ağustos bugün 1 Euro 9,9500 TL'dir. Akbank'a göre 1 Euro alış fiyatı 9,7030TL iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1703 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 489,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 489,0 TL iken satış fiyatı ise 489,2 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 Dolar ne kadar : 8,5236TL

8,5236TL 1 Euro ne kadar : 9,9500 TL

9,9500 TL 1 Gram Altın ne kadar : 489,1 TL

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