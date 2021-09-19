Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 19 Eylül Pazar 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
19 Eylül Pazar 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
19 Eylül bugün 1 Dolar 8,6391 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,6391 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,6491 TL'dir.
19 Eylül bugün 1 Euro 10,1219 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,1219 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1623 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Güncel 1 gram altın fiyatı 487,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,3 TL iken satış fiyatı ise 487,9 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,6391 TL
- 1 Euro ne kadar : 10,1219 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 487,3 TL
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