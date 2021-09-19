Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

19 Eylül Pazar 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

19 Eylül bugün 1 Dolar 8,6391 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,6391 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,6491 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

19 Eylül bugün 1 Euro 10,1219 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,1219 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1623 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 487,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,3 TL iken satış fiyatı ise 487,9 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,6391 TL

8,6391 TL 1 Euro ne kadar : 10,1219 TL

10,1219 TL 1 Gram Altın ne kadar : 487,3 TL

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