Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 19 Ağustos Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
19 Ağustos Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
1 DOLAR KAÇ TL?
19 Ağustos bugün 1 Dolar 8,4855 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4632 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4784 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
19 Ağustos bugün 1 Euro 9,9414 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9174 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9353 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 486,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 486,0 TL iken satış fiyatı ise 486,2 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,4855 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,9414 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 486,1 TL
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