Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 17 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

17 Eylül Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 17 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

17 Eylül bugün 1 Dolar 8,5939 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,5901 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,5932 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

17 Eylül bugün 1 Euro 10,1036 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,0991 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1063 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 483,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 483,8 TL iken satış fiyatı ise 484,0 TL'dir.

