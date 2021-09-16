Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 16 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

16 Eylül Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 16 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

16 Eylül bugün 1 Dolar 8,4909 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4887 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4927 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

16 Eylül bugün 1 Euro 10,0000 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,0003 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,0090 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 479,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 479,9 TL iken satış fiyatı ise 480,0 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,4909 TL

8,4909 TL 1 Euro ne kadar : 10,0000 TL

10,0000 TL 1 Gram Altın ne kadar : 479,3 TL

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