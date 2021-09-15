Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 15 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

15 Eylül Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 15 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

15 Eylül bugün 1 Dolar 8,4409 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4405 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4421 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

15 Eylül bugün 1 Euro 9,9697 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9801 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9833 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 487,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,8 TL iken satış fiyatı ise 487,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,4409 TL

8,4409 TL 1 Euro ne kadar : 9,9697 TL

9,9697 TL 1 Gram Altın ne kadar : 487,7 TL

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