13 Eylül Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

1 DOLAR KAÇ TL?

13 Eylül bugün 1 Dolar 8,4540 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4535 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4568 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

13 Eylül bugün 1 Euro 9,9620 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9692 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9701 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 485,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,9 TL iken satış fiyatı ise 486,1 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 Dolar ne kadar : 8,4540 TL

8,4540 TL 1 Euro ne kadar : 9,9620 TL

9,9620 TL 1 Gram Altın ne kadar : 485,8 TL

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