10 Eylül Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 10 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

1 DOLAR KAÇ TL?

10 Eylül bugün 1 Dolar 8,4552 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4552 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4591 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

10 Eylül bugün 1 Euro 9,9901 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9901 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,0003 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 487,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,1 TL iken satış fiyatı ise 485,3 TL'dir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1 Dolar ne kadar : 8,4552 TL

8,4552 TL 1 Euro ne kadar : 9,9901 TL

9,9901 TL 1 Gram Altın ne kadar : 487,2 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem