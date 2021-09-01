Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 1 Eylül Çarşamba 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
1 Eylül Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
1 DOLAR KAÇ TL?
1 Eylül bugün 1 Dolar 8,2941 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,2921 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,2947 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
1 Eylül bugün 1 Euro 9,8192 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8199 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8243 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 484,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 484,1 TL iken satış fiyatı ise 484,3 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,2941 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8192 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 484,1 TL
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