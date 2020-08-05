Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
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Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı

Geçtiğimiz günlerde birden fırlayan Dolar ve Euro az da olsa düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar 6,97 bazında ilerleyen dolar bugün 6,91 seviyelerinde ilerliyor. Peki dolar ve euro 5 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç tl detaylar haberimizde.

Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
05.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:56

Son dönemlerdeki döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro acaba daha ne kadar yükselir, güncel 5 Ağustos 2020 Çarşamba döviz kurları ne kadar?

5 AĞUSTOS 2020 DOLAR FİYATI

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanış vakitlerine yakın 6,9757 seviyesinde hareket etmişti ve günü aynı şekilde 6,9757 Türk Lirasından kapatmış oldu.

5 Ağustos Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış fiyatı 6,8981 lira olarak belirlendi. Dolar satış fiyatı ise güne 6,9126 liradan başladı.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar satış fiyatı : 6,9126 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar alış fiyatı : 6,8981 tl

5 AĞUSTOS 2020 EURO FİYATI

Euro da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Fakat geçtiğimiz haftaya göre az da olsa düşüş mevcut. Euro dün 8,2174 lira seviyesinde kapattı.

Bugün yani 5 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı 8,2057 tl olarak başladı. Euro alış fiyatı ise 8,1567 lira olarak belirlendi.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Euro satış fiyatı : 8,2057 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Euro alış fiyatı : 8,1567 tl

5 AĞUSTOS 2020 STERLİN FİYATI

İngiliz sterlini güne 9,1028 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,0386 şeklinde belirlendi.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin satış fiyatı : 9,1028 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin alış fiyatı : 9,0386 tl

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