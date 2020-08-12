Dolar-Euro ne kadar oldu? 12 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
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Dolar-Euro ne kadar oldu? 12 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı

Geçtiğimiz günlerde birden fırlayan Dolar ve Euro az da olsa düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar 7.28 bazında ilerleyen dolar bugün 7,21 seviyelerinde ilerliyor. Peki dolar ve euro 12 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç tl detaylar haberimizde.

Dolar-Euro ne kadar oldu? 12 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
12.08.2020 06:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:01

Son dönemlerdeki döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro acaba daha ne kadar yükselir, güncel 12 Ağustos 2020 Çarşamba döviz kurları ne kadar?

12 AĞUSTOS 2020 DOLAR FİYATI

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanış vakitlerine yakın 7,2835 seviyesinde hareket etmişti ve günü aynı şekilde 7,2835 Türk Lirasından kapatmış oldu.

12 Ağustos Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış fiyatı 6,8981 lira olarak belirlendi. Dolar satış fiyatı ise güne 6,9126 liradan başladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar satış fiyatı : 7,2637 TL

12 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar alış fiyatı : 7,2528 TL

12 AĞUSTOS 2020 EURO FİYATI

Euro da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Fakat geçtiğimiz haftaya göre az da olsa düşüş mevcut. Euro dün 8,5225 lira seviyesinde kapattı.

Bugün yani 12 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı 7,2637TL olarak başladı. Euro alış fiyatı ise 7,2528 lira olarak belirlendi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba Euro satış fiyatı : 7,2637 TL

12 Ağustos 2020 Çarşamba Euro alış fiyatı : 7,2528 TL

12 AĞUSTOS 2020 STERLİN FİYATI

İngiliz sterlini güne 9,4766 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,4847 şeklinde belirlendi

12 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin satış fiyatı : 9,5323 TL

12 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin alış fiyatı : 9,4847 TL

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