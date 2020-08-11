Dolar-Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı Geçtiğimiz günlerde birden fırlayan Dolar ve Euro az da olsa düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar 6,97 bazında ilerleyen dolar bugün 7,34 seviyelerinde ilerliyor. Peki dolar ve euro 11 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç tl detaylar haberimizde.

Son dönemlerdeki döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro acaba daha ne kadar yükselir, güncel 11 Ağustos 2020 Salı döviz kurları ne kadar?

11 AĞUSTOS 2020 DOLAR FİYATI

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanış vakitlerine yakın 7,2796 seviyesinde hareket etmişti ve günü aynı şekilde 7,2796 Türk Lirasından kapatmış oldu.11 Ağustos Salı yani bugün ise dolar kurunda alış fiyatı 7,2971 lira olarak belirlendi.

Dolar satış fiyatı ise güne 7,3975 liradan başladı.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar satış fiyatı : 7,4050 TL

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar alış fiyatı : 7,4000 TL

11 AĞUSTOS 2020 EURO FİYATI

Euro da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Fakat geçtiğimiz haftaya göre az da olsa düşüş mevcut. Euro dün 8,5736 lira seviyesinde kapattı.

Bugün yani 11 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı 8,2057 TL olarak başladı. Euro alış fiyatı ise 8,1567 lira olarak belirlendi.

11 Ağustos 2020 Çarşamba Euro satış fiyatı : 8,6302 TL

11 Ağustos 2020 Çarşamba Euro alış fiyatı : 8,6079 TL

11 AĞUSTOS 2020 STERLİN FİYATI

İngiliz sterlini güne 9,4465 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6485 şeklinde belirlendi.

11 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin satış fiyatı : 9,6968 TL

11 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin alış fiyatı : 9,6485 TL

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