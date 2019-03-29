Dolar endeksinde 5 ayın en güçlü kazanımı
ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulan dolar, beklenti altında gerçekleşen 4. çeyrek büyümesine rağmen güçlü. Dolar endeksi Mart ayını 2018 Ekim'den bu yana en iyi aylık performansı ile tamamlamaya hazırlanıyor.
ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulan dolar, beklenti altında gerçekleşen 4. çeyrek büyümesine rağmen güçlü. Dolar endeksi Mart ayını 2018 Ekim'den bu yana en iyi aylık performansı ile tamamlamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com