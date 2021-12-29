Dolar düştü, nohut dürümde kampanya başladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in ünlü lezzetlerinden biri olan nohut dürümünün fiyatının artmasına tepki gösteren bir esnaf, 10 TL'den satılan dürümü 1 alana 1 bedava kampanyasıyla satıyor. Esnaf, dövizdeki düşüşe rağmen fiyatı halen yüksek tutanlara kampanyayla tepki gösteriyor.

Gaziantep'e özgü olan ve sokak lezzeti olarak adlandırılan nohut dürümü, döviz kurlarındaki artışlarından ardından 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Nohut dürümünün döviz kurundaki düşüşe rağmen 10 TL'den satılmaya devam etmesinin üzerine bir işletme duruma kampanyayla tepki gösterdi. Fiyatları protesto eden işletme 1 nohut dürümü alana 1 adet bedava kampanyası başlattı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören kampanyayla millete hizmet ettiklerini söyleyen Osman Yanık, döviz kuruna rağmen fiyatları düşürmeyen esnaflara tepki gösterdiklerini söyledi.

"Doları bahane ederek fiyat yükseltenlere tepki olarak yaptık"

Dolar ve avrodaki yaşanan artışı bahane ederek fiyatların yükseldiğini ancak dövizdeki düşüşe rağmen fiyatları düşürmeyenlere tepki olarak kampanya başlattıklarını söyleyen nohut ustası Osman Yanık, "Vatandaşlarımıza destek olmak ve şehitlerimize dua toplamak amacıyla bu tarz bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımız kampanyadan çok memnun kalıyor. Daha çok öğrencilerimiz bu durumdan memnun. 2 kişi geliyorlar 5 TL'den birer adet dürüm alıp yiyorlar. Halkımıza destek olmak amacıyla bu tarz bir kampanya başlattık. Nohut dürümünü eskiden 5-6 TL arasında alıyorduk ama dolar, avroyu bahane ederek fiyatını yükselttiler. Biz de buna tepki olarak kampanya yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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