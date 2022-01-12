Dolar düşecek mi, neden düşüyor? 12 Ocak dolar neden düşüyor? ABD enflasyon kararı doları mı etkiledi? 2022 Dolar 10 TL'ye kadar iner mi?

Dolar gün içerisinde yaklaşık 60 kuruş düştü. Bugün gün içerisinde ABD enflasyon oranları da açıklanmıştı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, dolar neden düşüyor? Dolara müdahale mi geldi? Döviz neden düşüyor? Dolar nasıl düştü? Dolar niye düşüyor? 12 Ocak döviz (Dolar-Euro-Sterlin-Altın-Gümüş) değerleri düşüyor mu? Dolar kaç TL'ye kadar düşecek? Dolar 10 TL'ye düşer mi? Dolar neden düşüşe geçti? Dolar, Euro ve Sterlin neden düşüyor? Dolara müdahale mi geldi? Merkez Bankası'ndan dolara müdahale mi geliyor? Dolar düşüyor mu? 12 Ocak dolar neden düşüyor? 2022 Dolar 10 TL'ye kadar iner mi? Dolar neden düştü? ABD enflasyon oranından dolayı mı düşüyor? ABD enflasyon kararı doları etkiledi mi? Detaylar sizlerle...

1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 20:12) 13,2841 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 13,2841 TL

1 Euro : 15,1419 TL

1 Sterlin : 779,2 TL

GÜNCEL DÖVİZ GRAFİĞİ (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 20:12)

Dolardaki düşüş devam ediyor...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? (12 OCAK 2022)

Bugün ABD enflasyon verisi açıklanmıştı. Açıklamanın ardından dolar 13.2 seviyesine kadar düştü ve halen düşmeye devam ediyor. Doların düşüş nedeni ABD enflasyon açıklaması mı henüz net bir bilgi yer almıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,3 ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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