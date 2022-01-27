Dolar, Döviz ve Altın yükselir mi düşer mi? (Uzman Yorum) 27 Ocak Perşembe Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 27 Ocak 2022 Perşembe altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? (UZMAN YORUM)

Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati ile bir araya gelen ekonomist İslam Memiş döviz, altın ve dolar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'in altın, dolar ve döviz ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

İslam Memiş, "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planları varmış. TL mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." dedi.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti." dedi.

27 OCAK PERŞEMBE 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

27 Ocak Perşembe günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 785,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 785,6 TL iken satış fiyatı ise 785,9 TL'dir.

Gram altın 27 Ocak Perşembe güncel kurları

Alış 785,6

Satış 785,9

Değişim (%) -1,10

En Yüksek 795,8

En Düşük 785,4

Önceki Kapanış 794,5

Haftalık En Yüksek 806,2

Haftalık En Düşük 783,6

Aylık En Yüksek 818,0

Aylık En Düşük 672,1

27 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

1 Dolar : 13,6209

13,6209 1 Euro : 15,1823

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