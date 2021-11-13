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Dolar'dan tarihi rekor: 10 TL

Deutsche Welle - Haberler | Güncel
Dolar'dan tarihi rekor: 10 TL

Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaparak 10 TL'yi gördü.

Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaparak 10 TL'yi gördü. Euro'nun değeri ise 11,45 TL'ye kadar yükseldi.Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaptı ve 10 TL'yi gördü. Böylece Dolar tüm zamanların rekorunu tazeleyerek akşam saatlerinde 10,00 TL sınırı aşmış oldu.

Tarihi zirvesi 9,87 olan dolar/TL bugün akşam 21.30 sularında 10,0057 seviyesine ulaştı. Böylece dolar TL karşısında tüm zamanların rekorunu tazeledi.

Euro'nun değeri ise 11,45 TL seviyesine kadar yükseldi.

DW/ EC, TY

(c)

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