Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi - Haberler
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Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verdi.

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Dubai Islamic Bank, Citigroup, Kuveyt, dolar, Ekonomi, Haberler

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