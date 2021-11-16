Dolar bugün rekor kırdı mı? 16 Kasım Dolar en fazla kaç oldu? Euro rekor kırdı mı? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu?

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 21 Ekim 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR, EURO VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dün Dolar 10,07 ile, gram altın 604 lirayla, euro ise 11,53 lirayla zirveyi görmüştü. Yeni güne de rekorla başlayan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi. Saat 12.00 itibarıyla dolar 10,17'le, gram altın 612 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. 11.62 ile rekor tazeleyen euro ise şu sıralar 11.56'dan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.005 liradan, cumhuriyet altını ise 4.096 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.873 dolar seviyesinde bulunuyor.

TL NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 20'ye dayanırken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine gitmesi ve iki gün sonraki toplantıda faiz indirimine devam edileceği beklentisi, TL'de değer kaybına neden oluyor. ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

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