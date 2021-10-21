Dolar bugün rekor kırdı mı? Euro rekor kırdı mı? 21 Ekim Dolar kaç oldu? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu?

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DOLAR BUGÜN REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirme kararı sonrasındaki ilk işlemlerde 8.8291 seviyesini görerek rekor kırdı. Daha önce görülen en yüksek seviye ise 9.38 idi.

Tüm zamanlar Rekor $1 = 9,50 (21.10.2021)

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