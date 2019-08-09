Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 9 Ağustos Cuma güncel döviz kurları

09.08.2019 07:48

Dolardaki düşüş yeni hafta ile birlikte devam ediyor. Çin ile ADB arasındaki kur savaşına dönüşen ticaret savaşı sonrasında dolar kurunda düşüş dün de devam etti ve son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, güne 5,47 lira, Euro 6,13 lira ile başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 9 Ağustos Cuma güncel döviz kurları...

9 AĞUSTOS CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Saat 07.50 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,4753 5,4818 Euro 6,1263 6,1389 Sterlin 6,6396 6,6553

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DOLAR SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Dolar ve euro Perşembe gününe düşüşle başlarken, sterlin hafif yükseldi. Çin Merkez Bankası, yuanın dolar karşısında günlük hareket bandı orta noktasını bu sabah 21 Nisan 2008'den bu yana ilk kez 7.0 düzeyinin üzerinde belirledi. Çin MB, dolar/yuan paritesi için orta noktayı bu sabah 7.0039 olarak duyurdu. Orta nokta dün 6.9996 düzeyindeydi. Spot piyasada ise ABD Doları-Çin Yuanı paritesi 7.0602 düzeyine kadar yükselişin ardından 7.0430'dan işlem görüyor

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4701 lira ve en yüksek 5.4990 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1467 lira ve en yüksek 6.1788 lirayı gördükten sonra, 6.14 – 6.15 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.6643 lira ve en yüksek 6.6969 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.