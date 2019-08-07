Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Haftaya düşüş ile başlayan Dolar/TL oranı, dünü 5,53 ile kapattı. Euro ise 6,18 lira ile günü tamamladı. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 7 Ağustos Çarşamba günü güncel döviz kurları...

07.08.2019 07:37
Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları

Dolardaki düşüş yeni hafta ile birlikte devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki kur savaşı, ticaret kavgası doların değer kaybına neden oluyor. Dolar/TL oranı dünü 5,53'ten kapattı. Yüzde 0,23'lük kayıp yaşayan dolar gibi Euro'da 6,22 ile başladığı günün sonunda 6,18 liraya kadar geriledi.Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZALIŞSATIŞ
Dolar5,52785,5335
Euro6,20026,2090
Sterlin6,72376,7332

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD - ÇİN TİCARET KAVGASI VE DOLAR KURU!

İş Yatırım'ın "Hasar Kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalardaki düzeltme öngördüğümüzden daha hızlı ve sert yaşanıyor. ABD – Çin arasındaki ticaret kavgasının kur savaşına dönüşmesi korkusuyla son üç günde hisse senetlerinde yaşanan kayıp gelişmiş ülkelerde yüzde 4.0, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6.0'yı aştı. MSCI Türkiye aynı dönemde yüzde 3.6 değer kaybetti.

"Çin Merkez Bankası'nın renminbi fixingini psikolojik olarak önemli 7.0 seviyesinin altında açıklaması sonrası ABD vadelilerinde ve Asya piyasalarında toparlanma çabaları görülüyor. Çin Merkez Bankası'nın renminbideki değer kaybını sınırlı tutmasını piyasalar için iyi haber olarak görüyoruz. Bizi endişelendiren ise Trump'ın durmak için bir nedeni olmaması."

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