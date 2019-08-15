Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 15 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları

15.08.2019 07:24

Dolar/ TL oranındaki düşüş bayrama kadar devam etmiş ve 5,45 liraya kadar gerilemişti. Arjantin'de yapılan ön seçimi muhalefetteki "Herkesin Cephesi" koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in önde bitirmesine piyasalar sert tepki verdi. Sonucunda ise dolar ve Euro yükselişe geçti. Dolar 5,59 TL'yi görürken Euro 6,24 TL oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 15 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları...

15 AĞUSTOS CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,5960 5,5980 Euro 6,2438 6,2479 Sterlin 6,7305 6,7642

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

ARJANTİN SEÇİMLERİ DOLARI YÜKSELTTİ!

Dolar kuru bayram öncesi 5.45 altına dahi indi ancak ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşı nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerin geneli olumsuz etkileniyor.

Türkiye, Singapur ve Hindistan'da piyasalar Kurban Bayramı, Japonya'da da Dağ Günü (Bayramı) nedeniyle kapalı. Piyasalarda Arjantin'deki beklenmedik öncü seçim sonuçlarının etkisi görülüyor. Yüzde 30 düşen Arjantin pesosu öncülüğünde, gelişmekte olan ülke paraları aşağı yönlü seyrediyor.

12 Ağustos günü, sığ piyasada dolar 5.56 ve Euro 6.24'ün üzerini gördü. Küresel resesyon endişeleriyle bir süredir yoğun talep gören spot altın fiyatı bir ara tekrar 1500 dolar altına gevşese de 1500 üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatı ise 269 TL civarında.

Ülkede 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi tek turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 45'in üzerinde oy alması yeterli. Adayların bu yüzdenin altında kalması durumunda ikinci tur seçimler 24 Kasım'da yapılacak.