Dolar bozdurana bayram tatlısı bedava

ARDAHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla küçük esnaftan büyük esnafa kadar bir çok kurum dolar bozdurup getiren vatandaşlara bedava hizmetler vermeyi vaat ediyor. Bunların içinde en ilginci yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla dolarını bozdurup makbuzunu getirenlere bedava bayram tatlısı kampanyası başlatan pastahane sahibi oldu.

Pastahane sahibi Deniz Özer, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de son günlerde Doların yükselmesinden dolayı çok sıkıntımız var. 500 dolarını bozdurup makbuzunu getirene bayram tatlısı hediyemiz olacak. Bayram denilince akla tatlı geliyor ve bu nedenle işi tatlıya bağlamak lazım." şeklinde konuştu.