Dolar Borçlusu Ülkelerde TL Kabusu!

TL'deki sert gerileme ve Türkiye'nin ekonomisindeki sorunlar, yatırımcının özellikle dolar cinsinden borç yükü ağır olan gelişmekte olan ülkelerden kaçmasına neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle Arjantin, Brezilya, Güney Afrika topun ağzındaki ülkeler olarak gösteriliyor.