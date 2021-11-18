Dolar alırken kimlik göstermek mecburi mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında herhangi bir sınır olmaksızın kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti. Tepkilerin ardından düzenlemede değişiklik yapan bakanlık, kimlik tespitini 100 Dolar ve üzerindeki alım satımlar için şart koştu.

100 DOLAR ALTI İŞLEMLERDE KALDIRILDI

Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 Dolar ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin TC kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm "tüm işlemler" şeklinde uygulanıyordu. Bundan sonraki süreçte 100 doların altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

DÖVİZ BÜROLARI EYLEM YAPMIŞTI

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti. Döviz büroları düzenlemeye karşı 4 Kasım'da kepenk kapatma eylemi yaparak düzenlemeyi protesto etmişti.

DÖVİZ ALIM SATIMINA DÜZENLEME GELMİŞTİ

Yeni düzenlemede, döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu olmuştu. Düzenlemeye göre döviz büroları müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorunda olacak.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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