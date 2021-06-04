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Dolar 8.72, euro 10.57, sterlin 12.30 lirada

Dolar 8.72, euro 10.57, sterlin 12.30 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dövizler yeni güne, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinin yaklaşık 10'ar kuruş altında başladılar.

Dövizler yeni güne, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinin yaklaşık 10'ar kuruş altında başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,441 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.18 düşüşle 1,428.13 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.51 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.40 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7288 lira ve en yüksek 8.7517 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,euro en düşük 10.5531 lira ve en yüksek 10.6019 lirayı gördükten sonra, 10.57 – 10.58 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2688 lira ve en yüksek 12.3352 lirayı gördükten sonra 12.30 – 12.31 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21050 - 1.21321 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21078 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de dün anlık sarkmalar olsa da kısa vadede takip ettiğimiz ilk önemli destek olan 1,515 üzerinde tutunma çabasını izledik. "Bugün aşağıda burası, yukarıda ise 1,545 izlediğimiz önemli seviyeler olmaya devam ediyor."Haftalık kapanışın bu iki seviyeden birinin altında ya da üstünde olması gelecek haftaki yön konusunda da ipucu verecektir. 1,545 üzerinde 1,462 seviyesi kritik konumda olacak. "Burası aşılamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. "Aşağıda ise 1,415 ilk önemli destek olmakla birlikte buranın altında ise 1,390 kısa vade için takip ettiğimiz en önemli destek. "Herhangi bir sebeple buranın altına sarkılması satışların sertleşmesine neden olabilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dolar 8.72, euro 10.57, sterlin 12.30 lirada - Haberler Ekonomi
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