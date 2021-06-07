Dolar 8.67, euro 10.55, sterlin 12.26 lirada

Küresel piyasalarda, ABD tarım dışı istihdam verisinin öncesi kaydettiği kazanımların büyük bölümünü yine Cuma günü verinin ardından geri veren dolar, yeni haftaya geçen haftanın kapanış düzeylerinden başladı.

Küresel piyasalarda, ABD tarım dışı istihdam verisinin öncesi kaydettiği kazanımların büyük bölümünü yine Cuma günü verinin ardından geri veren dolar, yeni haftaya geçen haftanın kapanış düzeylerinden başladı. Dövizler, iç piyasadaki erken işlemlerde de, geçen haftanın kapanış düzeylerindeydi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,427 ve 1,435 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.34 artışla 1,432.94 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6582 lira ve en yüksek 8.6833 lirayı gördükten sonra, 8.67 – 8.68 lira aralığında,euro en düşük 10.5347 lira ve en yüksek 10.5685 lirayı gördükten sonra, 10.55 – 10.56 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2617 lira ve en yüksek 12.3017 lirayı gördükten sonra 12.26 – 12.27 liraaralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21050 - 1.21321 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21689 düzeyindeydi.Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Küresel piyasaların gündemi Cuma günü ABD tarım dışı istihdam raporuydu. İstihdamda artış 650 bin kişi iken sonuç 559 bin olarak geldi. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.5 artarken yüzde 0.2 artışı beklentisini aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 5.8 olarak açıklandı."Beklentileri karşılayamayan istihdam artışı sonucu akabinde FED'in enflasyon-varlık alımı azaltımı endişelerine dayalı beklentiler bir miktar zayıflayınca Dolar endeksi yeniden 90,0 seviyesi yakınına doğru düşüşe yöneldi, ABD'de faize duyarlı şirket hisseleri yükselişe geçti.Bu bağlamda Nasdaq yüzde 1'in üzerinde yükselişle günü tamamladı. İçeride ise kur tarafında veri sonrası düşüş yönlü hareketler meydana geldi."Cuma günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de yeni bulunan doğalgaz rezervi açıklamasında bulunarak müjdeyi verdi. Buna göre toplamda Karadeniz'de bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu açıklamalar sonrasında TL varlıklarda önemli hareketlerin sakin kaldığı gözlendi."Bu hafta enflasyona kritik bakış, Perşembe günkü ABD tüketici fiyat endeksi ile geliyor. Nisan ayında tüketici fiyatlarının yaklaşık 12 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmesinin ardından bir süredir en çok izlenen rakamlardan biri olarak şekilleniyor ve fiyat baskılarındaki artışın kısa süreli mi yoksa daha uzun süreli mi olduğu konusundaki tartışmalar da sürüyor. Veri ayrıca, FED'in 15-16 Haziran toplantısından önceki son önemli ekonomik verilerden biri. ÖrneğinFed'den Randal Quarles yaptığı bir açıklamada diğer bazı FED yetkililerine katılarak enflasyondaki son sıçramanın geçici olacağına inandığını söyledi. Tahvil getirilerini artırma potansiyeli taşıyan güçlü enflasyon baskısı oluşursa teknoloji ve diğer büyüme hisse senetleri üzerindeki değerlemeler baskılanabilir."Bu hafta ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü toplanacak. Görünüşte ECB, acil durum teşvikleri yoluyla Euro bölgesi toparlanmasını destekleme ihtiyacı ile daha parlak bir ekonomik görünümü kabul etmek arasında bir denge bulması gerekiyor vePEPP(pandemi acil tahvil alım programı) planına daha uzun süre ihtiyaç duyulmayabileceği anlamına geliyor. Güvercin yorumları, ECB'nin mevcut hıza yakın bir hızda tahvil almaya devam edeceğini gösteriyor. Bu görüş, ülke tahvil getirilerini Mayıs ayındaki birkaç-aylık en yüksek seviyelerinden aşağı çekti, Euro para birimi Nisan'dan beri yükseldi.

"Özellikle sakin yaz dönemi yaklaşırken, alımlarda ılımlı bir yavaşlama göz ardı edilemez görüşü de bir taraftan dillendiriliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'dan tahvil alımlarının azaltılmasının konuşulabileceğine dair herhangi bir işaret, tahvil piyasalarındaki sakinliği sona erdirebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı