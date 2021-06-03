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Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada

Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,418 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,430.73 puanda tamamladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.47 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5886 lira ve en yüksek 8.6027 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4950 lira ve en yüksek 10.5215 lirayı gördükten sonra, 10.50 – 10.51 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1785 lira ve en yüksek 12.2116 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22138 düzeyindeydi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Yurt içi piyasalarda faiz söylemleri üzerinden hareketlenen kur, 8.81 seviyelerini gördükten sonra dün bu seviyelerden gelen düşüşlerle  yeniden 8.50'nin altına doğru yöneldi ve günü 8.60 seviyesi  yakınlarında tamamladı" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri Temmuz-Ağustos gibi indirebiliriz anlamına çıkan ifadelerde bulunması  ile kurun ateşi yeniden yükselse de dün TCMB'nin yatırımcılarla  gerçekleştirdiği toplantıda konuşan başkan Kavcıoğlu, para  politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan  kalkması gerektiğine vurgu yaptı. "Ekonominin yeniden dengelenmesini  sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı  para politikası duruşu gerektiğini belirten Kavcıoğlu, enflasyonda  kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında  orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü  dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve  beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam  edeceklerini açıkladı. "Bu kısma kadar göreve geldiğinden bu yana  yaptığı açıklamaların tekrarı niteliğinde ifadelere yer veren Kavcıoğlu konuşmasının bir bölümünde piyasalardaki haklı bir gerekçeye  dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması  gerektiğini ve Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilmiş fiyat  istikrarı amacına bağlı olduğunu belirterek önceki konuşmalarındaki  benzer ifadelerine destek verecek yeni bir yorum eklemiş oldu. "Bu  konuşmadan çıkarılacak sonuç enflasyonda tepe noktası görülüp inişe  doğu bir geçişin başlamasına kadar faizlerde indirim olmayacağı  yönünde gibi görünüyor. Ayrıca enflasyonda gerilemenin başladığına  dair işaretler ile birlikte geri çekilmeler gözlendikçe TCMB'nin reel  faiz düzeyini ayarlayarak faizleri geri çekme yoluna gitmesi de mümkün  olabilir.""Yurt içi piyasalarda bugünün en önemli verisi ise enflasyon sonuçları  olacak. 29 Nisan -17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma nedeniyle  veri toplamanın yarattığı zorluklar hesaplamayı sağlıklı yapamayarak  enflasyonda düşük bir sonucun gelmesine neden olabilir. Bugünkü veride  manşet tüketici fiyatları enflasyonu ile çekirdek enflasyon ve  gıda-enerji gibi gruplarda da enflasyondaki görünüm yakından  izlenecektir. "Bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin öncü  göstergesi olan İstanbul'daki enflasyonu ölçen ve perakende fiyatları  yansıtan İstanbul ücretliler geçinme indeksi, Mayıs ayında da yüzde 1.67 oranında artış gösterdi. Veri Nisan ayında yüzde 1.01 artmıştı."Wall Street'in ana endeksleri, yatırımcıların enflasyon endişelerine  ağırlık vermesiyle açıklanacak önemli ABD ekonomik verileri öncesinde Çarşamba günü zayıf kazançlar kaydetti. Bu yılın en iyi performans  gösteren grubu olan S&P 500 enerji sektörü, petrol fiyatlarının  yükselmesiyle yüzde 1.7 kazanç sağlayarak yükselişini sürdürdü. "Malzeme  sektörü yüzde 0.9 düşerken Tesla Inc hisselerindeki yüzde 3.0 düşüş S&P 500 veNasdaq Composite'ı sürükledi. Bugün haftalık işsizlik raporu ve Mayıs  ayı özel istihdam verileri, yatırımcıların ekonomik toparlanma ve  yükselen enflasyon belirtileri aramasıyla Cuma günü aylık istihdam  rakamlarıyla birlikte takip edilecek."Bu arada Philadelphia Fed Bankası Başkanı Patrick Harker, ABD  ekonomisi koronavirüs krizinden toparlanmaya devam ederken ve işgücü  piyasası toparlanırken, Fed politika yapıcılarının varlık alımlarının  hızını yavaşlatmanın en iyi yolunu düşünmeye başlama zamanının  gelebileceğini söyledi."Avrupa hisse senetleri tarafında ise enerji ve tüketici hisse  senetlerinin de yardımıyla dün rekor seviyelere yakın yerlerde günü  tamamladı. Asya seansına baktığımızda Hong Kong dışında yükselişlerin  yaşandığı göze çarpıyor. ABD vadelileri ise yataya yakın hafif pozitif  tarafta hareket ediyor. Endeksin de güne yatay hafif alıcılı şekilde  başlamasını bekliyoruz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada - Haberler Ekonomi
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