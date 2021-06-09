Dolar 8.60, euro 10.48, sterlin 12.19 lirada
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Dolar 8.60, euro 10.48, sterlin 12.19 lirada

Dolar 8.60, euro 10.48, sterlin 12.19 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada yeni güne de 8.60 lira düzeyinde başladı.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada yeni güne de 8.60 lira düzeyinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,453 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.04 artışla 1,447.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.15 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5991 lira ve en yüksek 8.6072 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4864 lira ve en yüksek 10.4922 lirayı gördükten sonra, 10.48 – 10.49 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1753 lira ve en yüksek 12.1997 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21711 - 1.21853 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21772 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne yataya yakın karışık bir görünümle başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de dün küresel piyasalar eşliğinde oldukça dar bir bant içinde kararsız bir tablo oluştu. İşlem hacmi de görece olarak düşük seyretmeye devam ediyor. "Önceki gün takip ettiğimiz ilk direnç olan 1,445 üzerine çıkan ve bu seviye üzerinde kapanan endekste, dün de bu seviye üzerinde tutunulması pozitif iken bugün de burası izleyeceğimiz ilk önemli seviye olacak. "Bu seviyenin üzerinde 1,462 izlediğimiz en önemli direnç olmakla birlikte, önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere burası geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz. Aşağıda ise 1,430 ve devamında 1,415 izlediğimiz destekler olmaya devam ediyor." 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dolar 8.60, euro 10.48, sterlin 12.19 lirada - Haberler Ekonomi
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