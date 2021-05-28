Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada
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Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada

Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. İç piyasada ise, son dönemdeki politik gelişmelerin etkisiyle, dolar 8.50 liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda güçlenen sterlin de 12 liranın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.84 düşüşle 1,415.03 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vadede 1.36 milyar euro borçlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borçlanma 994.21 milyon euro tutarında "euro cinsi devlet tahvili" ve 365.55 milyon euro tutarında "euro cinsi kira sertifikası" ihracı yoluyla gerçekleştirildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4921 lira ve en yüksek 8.5109 lirayı gördükten sonra, 8.50 – 8.51 lira aralığında,euro en düşük 10.3493 lira ve en yüksek 10.3898 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0601 lira ve en yüksek 12.0953 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21774 - 1.21959 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21797 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Çarşamba günkü sert satışların ardından önceki gün tepki alımlarını takip ettiğimiz endekste, dün öğleden sonra bir kez daha satışların sertleştiğini izledik. "Endeksin kapanışının dün de ifade etiğimiz 1,415 seviyesinden gerçekleşmesi, teknik baskının şiddetlenmemesi için önemliydi. "Bugün bu seviye üzerinde kalındığı sürece 1,430 – 1,445 bölgesi dengelenme için takip edilecektir. "Buna karşın endekste gün içinde yeniden 1,415 altı saatlik kapanışlar görülmesi teknik baskının şiddetlenerek kısa vade için ilk kritik destek olarak takip ettiğimiz 1,390 civarının yeniden test edilmesine neden olabilir. "Endekste 1,390 seviyesi kısa vade için aşağıda takip ettiğimiz referans seviyesi konumunda. Bu seviyenin altında olacak kapanışlar teknik baskının şiddetlenmesine neden olacaktır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada - Haberler Ekonomi
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