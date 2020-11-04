Dolar 8.49 lira, euro 9.91 lira, sterlin 11.03 lirada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolar 8.49 lira, euro 9.91 lira, sterlin 11.03 lirada

04.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:13
Dolar 8.49 lira, euro 9.91 lira, sterlin 11.03 lirada

Enflasyon verilerinin açıklandığı Salı günü yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Enflasyon verilerinin açıklandığı Salı günü yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,122 ve 1,151 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.51 artışla 1,150.71 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 1.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3862 lira ve en yüksek 8.5255 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında,euro en düşük 9.7727 lira ve en yüksek 9.9395 lirayı gördükten sonra, 9.91 – 9.92 lira aralığında,sterlin en düşük 10.9084 lira ve en yüksek 11.0941 lirayı gördükten sonra 11.03 – 11.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16028 - 1.17707 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16515 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, gün içinde seçim gelişmelerine bağlı olarak volatilite yüksek seyredebilir" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD seçimlerinin ardından oy sayımları devam ediyor. Seçim sonuçları netleşene kadar piyasalarda volatilite devam edebilir. "Her iki aday da seçimi kazandıkları yönünde açıklamalarda bulunurken, piyasalar sabah saatlerinde Trump'ın seçimi kazanabileceğine yönelik tahminlerin artması nedeniyle pozitif tarafta olsa da tahminler gün içinde değişebilir. "Günün ilerleyen saatlerinde seçim sonuçlarının netleşmesi ve yapılacak açıklamalar volatiliteyi artırabileceği için her iki yönde de temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. 

"Bu süreçte endekste 1,175 en önemli direnç konumunda. Buranın aşılması ve üzerinde kapanış ihtimali doğması alımların hız kazanmasını sağlayabilir. Aşağıda ise 1,135 en önemli destek konumunda olacak. Buranın altında satışlar sertleşebilir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: 'Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz'
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Enes Batur Ajda Pekkan Çağatay Ulusoy
Spor Tisserand Adem Ljajic Eddie Newton Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar 8.49 lira, euro 9.91 lira, sterlin 11.03 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 09:14:23. #1.14#
title