Dolar 8.49 lira, euro 9.91 lira, sterlin 11.03 lirada

Enflasyon verilerinin açıklandığı Salı günü yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Enflasyon verilerinin açıklandığı Salı günü yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,122 ve 1,151 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.51 artışla 1,150.71 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 1.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3862 lira ve en yüksek 8.5255 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında,euro en düşük 9.7727 lira ve en yüksek 9.9395 lirayı gördükten sonra, 9.91 – 9.92 lira aralığında,sterlin en düşük 10.9084 lira ve en yüksek 11.0941 lirayı gördükten sonra 11.03 – 11.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16028 - 1.17707 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16515 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, gün içinde seçim gelişmelerine bağlı olarak volatilite yüksek seyredebilir" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD seçimlerinin ardından oy sayımları devam ediyor. Seçim sonuçları netleşene kadar piyasalarda volatilite devam edebilir. "Her iki aday da seçimi kazandıkları yönünde açıklamalarda bulunurken, piyasalar sabah saatlerinde Trump'ın seçimi kazanabileceğine yönelik tahminlerin artması nedeniyle pozitif tarafta olsa da tahminler gün içinde değişebilir. "Günün ilerleyen saatlerinde seçim sonuçlarının netleşmesi ve yapılacak açıklamalar volatiliteyi artırabileceği için her iki yönde de temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz.

"Bu süreçte endekste 1,175 en önemli direnç konumunda. Buranın aşılması ve üzerinde kapanış ihtimali doğması alımların hız kazanmasını sağlayabilir. Aşağıda ise 1,135 en önemli destek konumunda olacak. Buranın altında satışlar sertleşebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı