Dolar 8.47 lira, euro 10.26 lira, sterlin 11.78 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına ilişkin spekülasyonların etkisiyle 1.21 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada ise 8.45 liranın üzerine tırmandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına ilişkin spekülasyonların etkisiyle 1.21 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada ise 8.45 liranın üzerine tırmandı.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,309 ve 1,345 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.10 artışla 1,345.15 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.65, BIST Mali Endeks yüzde 0.82, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.35 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3878 lira ve en yüksek 8.4782 lirayı gördükten sonra, 8.47 – 8.48 lira aralığında,euro en düşük 10.1520 lira ve en yüksek 10.2711 lirayı gördükten sonra, 10.26 – 10.27 lira aralığında,sterlin en düşük 11.6557 lira ve en yüksek 11.7881 lirayı gördükten sonra 11.78 – 11.79 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20886 - 1.21176 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21108 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Haftanın son işlem günü açılıştaki kayıpların ardından gelen tepki alımları etkili oldu. Bu tepkide görülen işlem hacmi ise son ayların en düşük seviyelerinden biri olarak kayda geçerek bu tepkiyi destekleyemedi. "Endeks tarafında olumlu görünen tek şey ise geçtiğimiz hafta altı test edilen 200 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışlar oldu. "Bu ortalama bugün 1,317 seviyesinde bulunuyor. 200 günlük ortalama son bir yıllık dönemde endekste güçlü destek oluşturan seviyelerden biri. "Ayrıca bu ortalamanın hemen altında geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan ve bu yıl mart ayına kadar devam eden yükselen trendin düzeltmesinde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,295 seviyesi var.

"Bu hafta endekste izleyeceğimiz en önemli seviyeler bu iki rakam olmaya devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı