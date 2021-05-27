Dolar 8.46 lira, euro 10.33 lira, sterlin 11.97 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise dolar yeni güne 8.45 liranın üzerinde, euro da 10.30 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.92 artışla 1,427.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.71, BIST Mali Endeks yüzde 1.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4540 lira ve en yüksek 8.4678 lirayı gördükten sonra, 8.46 – 8.47 lira aralığında,euro en düşük 10.3170 lira ve en yüksek 10.3454 lirayı gördükten sonra, 10.33 – 10.34 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9407 lira ve en yüksek 11.9761 lirayı gördükten sonra 11.97 – 11.98 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21752 - 1.21969 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21952 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Önceki gün gelen sert satışların ardından dün BIST 100'de önce dengelenme ardından da günün son bölümünde tepki alımları görüldü. "Bu tepki ile endeksin dün bahsettiğimiz 1,415 üzerine hareketlenmesi ve bu seviye üzerinde kalarak günün en yüksek seviyesinden kapanması olumlu oldu. 1,415 üzerinde dün de bahsettiğimiz 1,430 – 1,445 aralığı yeniden dengelenme bölgesi olarak izlenebilir. 1,445 aşılacak olursa da yakın dönem için en güçlü ve en kritik seviye olarak izlediğimiz 1,462 yeniden gündeme gelebilir. "Burası aşılamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Aşağıda ise 1,415 ve buranın altında son satışlarda gördüğümüz en düşük seviyeler olan 1,390 civarı en kritik destek bölgesi konumunda bulunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı