Dolar 8.43, euro 10.29, sterlin 11.96 lirada

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe yeni günde 8.40 - 8.43 lira aralığında başladı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe yeni günde 8.40 - 8.43 lira aralığında başladı.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için, yılın son birkaç ayına kadar bekleyeceğini öngördüğünü, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs da notunda, enflasyonun düşmeden önce Eylül ayına kadar yıllık bazda yüzde 17 dolayında kalması beklendiğinden, politika faizinin dördüncü çeyreğe kadar düşürülmeyeceğine ilişkin öngörüsünü yineledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlenen toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu ve acil durum tahvil alımlarının, yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapmaya devam edeceğini açıkladı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,461 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.52 artışla 1,456.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4255 lira ve en yüksek 8.4359 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,euro en düşük 10.2683 lira ve en yüksek 10.2885 lirayı gördükten sonra, 10.29 – 10.30 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9441 lira ve en yüksek 11.9693 lirayı gördükten sonra 11.96 – 11.97 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21702 - 1.21916 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21884 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Bugün endeksin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün yurtdışındaki olumlu havanın etkisi ile BIST 100'de de yukarı yönlü hareketler gözlemledik. "Bu yukarı yönlü hareketle birlikte endeks bir kez daha uzun süredir ifade ettiğimiz 1,462 seviyesini test etti ve kapanış buranın hemen altında gerçekleşti. 1,462 seviyesi oldukça güçlü direnç konumunda olup, bugünkü kapanışın bu seviye üzerinde oluşması gelecek haftaya yönelik beklentileri de artıracaktır. "Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi buranın üzerinde TCMB Merkez Bankası Başkan değişiminde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi gündeme gelebilir. "Aşağıda ise 1,445 ilk önemli destek konumunda olup buranın altında oluşan son yükselen trendin bulunduğu 1,435 kritik olacaktır. "Bu seviyelerin altında olacak kapanışlar teknik baskının yeniden artmasına neden olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı