Dolar 8.42 lira, euro 10.32 lira, sterlin 11.92 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdürüceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdürüceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise Salı günü öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla 8.48 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de 8.40 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Başkanı Mary Daly, CNBC'ye yaptığı açıklamada, borçlanma maliyetlerini düşük düzeylerde tutmak için ayda 120 milyar dolar düzeyindeki tahvil alımlarının azaltılması için görüşmeler yapıldığını vurguladı. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da yaptığı bir konuşmada, Fed'in ileriki bir dönemde ekonomiye daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini vurguladı ve "Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz günler de gelebilir" dedi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 3.58 düşüşle 1,400.22 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.95, BIST Mali Endeks yüzde 3.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.23 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4184 lira ve en yüksek 8.4624 lirayı gördükten sonra, 8.42 – 8.43 lira aralığında,euro en düşük 10.3198 lira ve en yüksek 10.3718 lirayı gördükten sonra, 10.32 – 10.33 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9182 lira ve en yüksek 11.9811 lirayı gördükten sonra 11.92 – 11.93 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22420 - 1.22631 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22490 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST 100'ün güne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Son haftalarda sürekli olarak test edilen ancak bir türlü üzerinde kapanış gerçekleştirilemeyen 1,462 seviyesinin aşılamaması teknik görünümü zayıflatan taraf oldu. "Dün öğleden sonra gelen satışlarla önemli desteklerinin altına sarkılması teknik baskıyı da artırarak kayıpların derinleşmesine neden oldu. "Bugün tepki alımlarının endeksi 1.415 üzerine taşıyıp taşımayacağını takip edeceğiz. Buranın üzerinde olacak saatlik kapanışlar endekste rahatlamaya neden olabilir. "Endekste 1,415 üzerinde gün içinde kalıcılık sağlanabilirse yeniden 1,430 – 1,445 arasında dengelenme beklentisi oluşabilir. "Endeksin herhangi bir sebeple dünkü en düşük seviye de olan kapanış rakamının altına sarkması teknik görünümün daha da bozulmasına neden olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı