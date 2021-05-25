Dolar 8.41 lira, euro 10.28 lira, sterlin 11.92 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin açıklamalarında "faizlerin sabit tutulacağına" ilişkin mesajlarının da etkisi ve yatırımcıların dolar pozisyonlarını satmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısındaki düşük düzeylerinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin açıklamalarında "faizlerin sabit tutulacağına" ilişkin mesajlarının da etkisi ve yatırımcıların dolar pozisyonlarını satmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısındaki düşük düzeylerinde hareket ediyor. Buna karşılık, dolar, iç piyasada ise Salı gününe de 8.40 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,441 ve 1,457 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.02 artışla 1,452.18 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.53 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard Fed'in salgının sonuna yaklaşıldığı ve toparlanmanın hız kazandığı bu dönemde finansal istikrarsızlığı ABD ekonomisine "potansiyel risk" olarak gördüğünü belirtti ve ekledi: "Finansal istikrarı çok yakından gözlemliyoruz. İstikrarsızlık teşkil eden risklerin normalden yüksek olduğunu söyleyebilirim ancak alarm verici seviyede değil."Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Pazartesi günü 398/402 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3837 lira ve en yüksek 8.4155 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,euro en düşük 10.2454 lira ve en yüksek 10.2393 lirayı gördükten sonra, 10.28 – 10.29 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8681 lira ve en yüksek 11.9325 lirayı gördükten sonra 11.92 – 11.93 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22116 - 1.22314 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22237 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün günün büyük bölümünde kararız zayıf bir görünüm sergilenirken, Fed Guvernörü Brainard'dan gelen açıklamalar sonrası yurtdışında oluşan iyimser havaya rağmen tepki vermekte zorlanıldı. "Endekste bir süredir bahsettiğimiz 1,462 seviyesi kritik olmaya devam ediyor. Bu seviye geçilemediği ve üzerinde kapanış olasılığı oluşmadığı sürece risk iştahı baskı altında kalmaya devam edebilir. "Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da buranın aşılamaması endekste zayıflamaya neden olabilir. Bu nedenle burayı referans olarak izlemeye devam ediyoruz. 1,462 seviyesinin aşılması durumunda ise 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,480 civarı ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi gündeme gelecektir. Aşağıda ise ilk destek 1,440'ta."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı