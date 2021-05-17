Dolar 8.41 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.85 lirada

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından yükselen doların kazanımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşük tutacağıne ilişkin beklentilerle sınırlandı.

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından yükselen doların kazanımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşük tutacağıne ilişkin beklentilerle sınırlandı.

Yeni haftanın ilk açılan Asya-Pasifik bölgesi borsaları, Çin'de sanayi üretimindeki artışa karşın, perakende satışlardaki beklentilerin altındaki gelişmeye bağlı olarak karışık düzeylerde açıldı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen Çarşamba günü erken işlemlerde 395/399 düzeyindeydi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 12 Mayıs'ta sona eren kısa haftanın son işlem gününü yüzde 0.25 düşüşle 1,441.33 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3967 lira ve en yüksek 8.4544 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,euro en düşük 10.1934 lira ve en yüksek 10.2739 lirayı gördükten sonra, 10.21 – 10.22 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8373 lira ve en yüksek 11.9296 lirayı gördükten sonra 11.85 – 11.86 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21267 - 1.21513 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21293 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta pazartesi günü gördüğü en yüksek seviye olan 1,462 ile TCMB Başkanı değişiminin gerçekleştiği dönemde yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesini test etmiş oldu. "Bu hafta bu seviye izleyeceğimiz en önemli nokta olacak. Endeksin bu seviyeyi aşmasının ve üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesinin alımları artırabileceğini düşünüyoruz. Burası aşılamadığı sürece ise temkinli olunması gerektiğini kanaatindeyiz. "Endekste aşağıda ilk destek 1,423 seviyesinde iken buranın altında 1,400 – 1,384 aralığı önemli olacaktır. Bu bölgenin altında orta vadeli görünüm yeniden bozulacaktır.

"Yukarıda ise 1,462 üzerinde 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,477 ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı