Dolar 8.37 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.83 lirada
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Dolar 8.37 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.83 lirada

Dolar 8.37 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.83 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle, dolar yükseldi.

 ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle, dolar yükseldi.

Fed'in 27-28 Nisan'da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında, "Yetkililerin birkaçı eğer ekonomi Kurul'un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,459 ve 1,465 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.37 artışla 1,459.57 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.45 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3655 lira ve en yüksek 8.4191 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında,euro en düşük 10.2024 lira ve en yüksek 10.2687 lirayı gördükten sonra, 10.21 – 10.22 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8251 lira ve en yüksek 11.9094 lirayı gördükten sonra 11.83 – 11.84 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21690 - 1.21860 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21799 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde "BIST 100 Endeksi'nin güne sınırlı kayıplarla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100 Endeksi salı günü sınırlı yükselişlerle kritik direnç olarak izlediğimiz TCMB Başkanı değişiminin gerçekleştiği dönemde yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 seviyesinin üzerini test etse de kapanış bu seviyenin hemen altında 1,460'tan gerçekleşti. "Bir günlük aranın ardından salı günü bahsettiğimiz gibi bugün de endekste izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. Buranın üzerinde olacak kapanışlar pozitif görünümü destekleyerek, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,477 ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesini gündeme getirecektir. "Aşağıda ise ilk destek 1,440'ta iken bu seviyenin altında 1,423 izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacaktır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dolar 8.37 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.83 lirada - Haberler Ekonomi
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