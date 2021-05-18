Dolar 8.33 lira, euro 10.14 lira, sterlin 11.81 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

Kaplan, katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, Fed'in ekonomideki toparlanmanın yanında enflasyonun da yüzde 2.0 hedef yakınlarında durmasını yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Kaplan, bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 6.4 büyümesini ve işsizliğin de yüzde 4.0'e düşmesini beklediğini ekledi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,454.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.35 artıdaydı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe açığı, bu yıl Nisan ayında 16.92 milyar liraya geriledi. Bu dönemde, bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110.71 milyar lira, dütçe gelirleri de yüzde 43.8 artışla 93.8 milyar liraya yükseldi. Böylece 2020 yılı Nisan ayında 26.2 milyar lira faiz dışı açık veren bütçe 2021 yılı Nisan ayında 1.67 milyar lira faiz dışı fazla verdi. Aynı dönemde vergi gelirleri tahsilatı da yüzde 55.4 artarak 76.3 milyar liraya yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3104 lira ve en yüksek 8.3350 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.1023 lira ve en yüksek 10.1433 lirayı gördükten sonra, 10.14 – 10.15 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7514 lira ve en yüksek 11.8163 lirayı gördükten sonra 11.81 – 11.82 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21701 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21697 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100 Endeksi 2.5 günlük tatilin ardından yeni haftaya yurtdışı piyasalardan pozitif ayrışarak başladı. Endekste dünkü kapanışın ardından geçtiğimiz hafta başında da test edilen TCMB Başkanı değişiminin gerçekleştiği dönemde yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 yeniden gündeme gelmiş oldu. "Bugün endekste izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. Buranın üzerinde olacak kapanışlar pozitif görünümü destekleyerek, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1.477 ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesini gündeme getirecektir. "Aşağıda ise ilk destek 1,440'ta iken bu seviyenin altında 1,423 izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı